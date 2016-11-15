المنتدى الاستراتيجي العربي يطلق برنامجاً تعليمياً للاستشراف السياسي والاقتصادي

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتحويل المنتدى الاستراتيجي العربي إلى منصة فكرية وبحثية عالمية تهدف إلى استشراف المستقبل وحالة العالم سياسياً واقتصادياً، أعلن المنتدى الاستراتيجي العربي، المنصة الأولى في المنطقة التي تعنى بالاستشراف على المدى القصير في المجالات الجيوسياسية والاقتصادية، عن طرح برنامج تعليمي تنفيذي لبناء كوادر قادرة على الاستشراف السياسي والاقتصادي في المنطقة. ويأتي البرنامج بالتعاون مع مجموعة يوروآسيا، الشركة العالمية الرائدة للاستشارات السياسية. ويبدأ المنتدى بتلقي طلبات المشاركة من خلال الموقع الالكتروني ابتداءً من اليوم على أن يعقد البرنامج في 12 و 13 من شهر ديسمبر المقبل.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات الملتحقين به على فهم موسع عن المخاطر السياسية والاقتصادية وأهميتها المتزايدة وتأثيرها على الحوكمة والسوق العالميين، بالإضافة إلى تمكين قادة الأعمال والحكومات من استباق النتائج المحتملة وتأثير القضايا الجيوسياسية والاقتصادية الرئيسية في المستقبل القريب. كما يهدف البرنامج إلى تعزيز القدرات التحليلية الاستراتيجية لصناع القرار في القطاعين الحكومي والخاص.

وقال عبدالله بن طوق نائب رئيس المنتدى الاستراتيجي العربي: "في عالم متغير مثل ما نشهده اليوم تبرز حاجة ملحة إلى تعزيز قدراتنا على استشراف التأثيرات التي تقودها المتغيرات السياسية والاقتصادية في العالم. نحن بحاجة إلى بناء كوادر قادرة على رفد الحكومات والشركات الخاصة بتحليل دقيق حول المستقبل القريب. وهذا ما نطمح إليه من خلال هذا البرنامج".

وقالت سهى العليلي، مدير المنتدى الاستراتيجي العربي: "يشهد العالم العربي اليوم تغيرات متسارعة باتت تؤثر بشكل كبير على القطاع الخاص، وبالتالي أصبحت هناك حاجة ماسة إلى تأهيل وإعداد خبراء استراتيجيين من المنطقة ممن يتمتعون بدراية واسعة بالقضايا الجيوسياسية والاقتصادية ليعملوا على صياغة حلول ملائمة للتحديات التي تواجهها دول المنطقة وشعوبها. وجاء إطلاق البرنامج التعليمي للاستشراف السياسي والاقتصادي لتوفير الأدوات اللازمة لتحسين قدرات الحكومات وقادة الأعمال في مجال إجراء التحليلات الجيواستراتيجية ووضع توقعات مدروسة للمستقبل بما يعزز مهاراتهم في اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت الملائم".

من جهته قال ديفيد غوردون، محاضر رئيسي ومستشار أول لدى مجموعة يوروآسيا: "نحن سعداء بالتعاون مع المنتدى الاستراتيجي العربي في إطلاق هذا البرنامج المهم، والذي سيكون له تأثير بالغ في بناء القدرات وتعزيز الاستفادة من علم الاستشراف السياسي والاقتصادي. سنعمل مع المنتدى الاستراتيجي العربي على بناء تجربة تعليمية ثرية من خلال محتوى البرنامج الذي يركز على عدة محاور مترابطة".

ويركز البرنامج التعليمي التنفيذي للاستشراف السياسي والاقتصادي على تحليل المخاطر السياسية، وتأثير الحروب والعلاقات السلمية بين الدول والمنظمات، والاستقرار السياسي وتغيير الأنظمة في المنطقة، بالإضافة إلى العلاقة بين الأسواق المالية والتغييرات السياسية وأثرها على الأسواق الناشئة. كما يتناول البرنامج مهارات الاستشراف السياسي والاقتصادي.

وتعتبر مجموعة يوروآسيا أشهر شركة عالمية للاستشارات حول المخاطر السياسية في العالم، وهي تتخذ من نيويورك مركزاً رئيساً لها، ولديها فروع في واشنطن ولندن وطوكيو. ولدى المجموعة طاقم مؤلف من 150 موظفاً دائماً يستندون في عملهم إلى تقارير من حوالي 800 خبير في أكثر من 80 دولة خارج الولايات المتحدة.