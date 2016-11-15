وزير الخارجية يسلم الرئيس اللبناني رسالة من «السيسي»

أعلن المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخـارجية، عن أن السفير سامح شكري وزير الخارجية سيتوجه اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، في زيارة تستهدف تأكيد دعم مصر للدولة اللبنانية، ومؤسساتها وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضح أبو زيد، في بيان صادر عنه اليوم، أنه من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية مع كل من العماد ميشيل عون رئيس الجمهورية اللبنانية، ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري لتسليمهما رسالتين من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذكر المتحدث باسم الخارجية، أن الزيارة ستشمل أيضا مقابلات مع عدد من أهم وأبرز القيادات السياسية اللبنانية، وفي مقدمتهم رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال تمام سلام، ووزير الخارجية جبران باسيل، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الأحزاب والتيارات السياسية اللبنانية.

كما سيتم خلال اللقاءات تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، فضلا عن تطورات الوضع الداخلي اللبناني بعد انتهاء أزمة الفراغ الرئاسي، مع تأكيد وقوف مصر إلى جوار الأشقاء اللبنانيين في جهودهم لاستكمال تشكيل الحكومة، بما يسمح بانتظام العمل في مؤسسات الدولة اللبنانية ويحقق مصالح الشعب اللبناني الشقيق.