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وزير الرى يعقد اجتماعًا للمجلس الاستشاري للسد العالي وخزان أسوان

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وزير الرى يعقد اجتماعًا للمجلس الاستشاري للسد العالي وخزان أسوان وزير الرى يعقد اجتماعًا للمجلس الاستشاري للسد العالي وخزان أسوان

جانب من الاجتماع

رأس الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماع المجلس الاستشاري للسد العالي وخزان أسوان، والذي يضم عددًا من قيادات الوزارة، بالإضافة إلى ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمراكز البحثية والجامعات.

وناقش الاجتماع، بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم، عددًا من الموضوعات،ومنها أهمية تطوير منظومة الرصد والمراقبة الخاصة بالسد العالي وخزان أسوان في ضوء التطورات التي طرأت على تقنيات رصد ومراقبة السدود في العالم.

وكلف الوزير معهد بحوث الإنشاءات بالمركز القومي لبحوث المياه باعداد الشروط المرجعية للدراسة الخاصة بتطوير هذه المنظومة.

وأكد الاجتماع اهمية التدريب المستمر للعاملين بالسد العالي وخزان اسوان على منظومة الرصد والمراقبة الحديثة وعلى استخدام الدليل التشغيلي لمنظومة السد بشكل عام، كما تم تاكيد أهمية التوثيق الالكتروني لكافة اللوحات الانشائية والميكانيكية والكهربائية الخاصة بالسد العالي.

كما ناقش الاجتماع إجراء دراسة لتطوير مصنع مواد الحقن الملحق بالسد العالي منذ إنشائه، وذلك من خلال الهيئة العربية للتصنيع، وتعمل هذه الدراسة على تقييم حالة المصنع الحالية، ووضع خطة لاعادة تأهيله وتطويره مع تقييم منظومة الحقن بشكل عام، والعمل على تطويرها.

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