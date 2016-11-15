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محامي رئيسة كوريا الجنوبية: يجب اقتصار استجوابها على أدنى حد ممكن

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محامي رئيسة كوريا الجنوبية: يجب اقتصار استجوابها على أدنى حد ممكن محامي رئيسة كوريا الجنوبية: يجب اقتصار استجوابها على أدنى حد ممكن

رئيسة كوريا الجنوبية

قال محامى رئيسة كوريا الجنوبية، باك جون هاى، اليوم الثلاثاء، إنه يعتقد أن من غير الملائم استجواب الرئيسة إلا إذا كان هناك اشتباه فى ارتكابها الخيانة وإنه يجب أن يقصر ممثلو الادعاء استجوابهم على الحد الأدنى.

وكرر المحامى يو يونج ها للصحفيين تصريحات باك، بأنها ستمثل أمام الادعاء للتحقيق معها فى فضيحة سياسية تعصف برئاستها، وفقًا لـ”رويترز”.

وكان ممثل ادعاء قال فى وقت سابق أن الادعاء يحقق بشأن تشوى سون سيل، صديقة باك التى يُزعم أنها استغلت علاقاتها بالرئيسة للتدخل فى شؤون الدولة وممارسة النفوذ فى أوساط ثقافية ورياضية وإن مكتب الادعاء سوف يستجوب باك ضمن التحقيق لكنه لم يحدد موعد الاستجواب بعد.

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