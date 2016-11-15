الليلة.. انطلاق فعاليات «القاهرة السينمائى» بروح محمود عبد العزيز

يطلق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مساء اليوم، دورته الـ 38، المهداة لروح الفنان الراحل محمود عبدالعزيز،وتقام بشعار”السينما للجمهور”.

ويتوقع أن يتحول الفنان الراحل إلى الغائب الحاضر في حفل الافتتاح، وكذلك كافة فعاليات المهرجان، التي تمتد إلى 24 نوفمبر الجاري، بعد أن مثل رحيله صدمة للوسط الفني والجمهور معًا.

وأعلنت إدارة المهرجان، في بيان صادر عنها، الثلاثاء، أنها ستهدي الدورة الحالية إلى الفنان محمود عبد العزيز الذي توفي، السبت الماضي عن عمر ناهز 70 عاما.

وحصل عبد العزيز من المهرجان على جائزة أفضل ممثل في الدورة الثالثة والعشرين عام 1998 عن دوره في فيلم “سوق المتعة”، كما كرمه المهرجان في دورته الثلاثين عام 2006.

وجاء في بيان إدارة المهرجان لعزاء محمود عبد العزيز:” تتقدم رئيس المهرجان ماجدة واصف والعاملون فيه بخالص التعازي للشعب المصري والأمة العربية وأسرة النجم الكبير، وتعلن إهداء الدورة الثامنة والثلاثين التي تعقد خلال الفترة من 15 إلى 24 نوفمبر الجاري إلى اسم وروح الراحل العظيم “.

ويتنافس 16 فيلما من أكثر من 10 دول، على الفوز بـ”الهرم الذهبي”، الذي تمنحه لجنة تحكيم المسابقة الرسمية، لأفضل فيلم، بينما تمنح “الهرم الفضي” لأحسن مخرج، بالإضافة لجوائز في فئة السيناريو والتمثيل والإسهام الفني.

وتنتمي أفلام المسابقة الرسمية لدول مصر وفرنسا وبولندا والمجر وإيطاليا والهند والصين والتشيك واستونيا وجورجيا وكرواتيا والبرتغال والجزائر، فيما تعرض 9 أفلام خارج المسابقة الرسمية.

كما يشارك في المهرجان 204 أفلام من 61 دولة، وتحل فيه الصين ضيف شرف بالتزامن مع عام الصداقة المصرية الصينية.

ويعود اختيار الصين كضيف شرف لدورة هذا العام إلى حلول الذكرى الستين لتدشين العلاقات الدبلوماسية المصرية-الصينية، في عام 1956، حيث أعلنت الدولتان إطلاق عام الصداقة المصرية الصينية، الذي يتضمن نشاطات في مجالات عدة، منها السينما.

ويعرض في إطار برامج المهرجان المختلفة 20 فيلماً صينياً، من بينها فيلمان كلاسيكيان وينافس فيلم في المسابقة الرسمية، ويُعرض اثنان آخران في قسم “مهرجان المهرجانات”.

ويضم المهرجان عددًا من الأقسام التي تركز على زوايا مختلفة للإنتاج السينمائي العالمي، ومنها جانب المسابقة الرسمية والقسم الرسمي خارج المسابقة، وقسم “البانوراما الدولية” يعرض أفلام لم تشارك في مسابقات كبرى، وقسم للأفلام المصرية المعاصرة، وقسم “شكسبير في السينما العالمية” إحياءً للذكرى الـ400 لوفاته، وقسم “مهرجان المهرجانات” ويضم أفلاما تم عرضها في عدد من المهرجانات الدولية، بالإضافة إلى “أسبوع النقاد”.

وتقام عروض الدورة الحالية للمهرجان في دار الأوبرا المصرية وبعض دور العرض في وسط القاهرة.

ويكرم المهرجان الممثل يحيى الفخراني والمنتج الفلسطيني حسين القلا والمخرج المالي شيخ عمر سيسوكو واسم المخرج الراحل محمد خان.

أ ش أ