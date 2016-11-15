براءة ١٥ من رابطة «أولتراس أهلاوي» في اتهامهم باقتحام النادي

مراسل «ONA»:

قضت محكمة جنح قصر النيل، الثلاثاء، ببراءة ١٥ من أعضاء “أولتراس أهلاوي” المتهمين بالتجمهر واقتحام النادي الأهلي.

ونسبت النيابة للمتهمين تهم التظاهر بدون ترخيص، والتجمهر، والإعتداء على قوات الأمن، وقطع الطريق، ومحاولة اقتحام مقرر النادي الأهلي.

والمتهمون هم: سيف الدين محمد، ومؤمن صلاح، وفتحي أشرف وعمرو عماد وأحمد سيد وعلي محمد علي ومحمود عبدالله وعلي عبدالرحمن وسامح زيدان وسامح ميخائيل وعبدالرحمن أيمن وعبدالله سمير ومحمد رفعت وكريم أحمد وأحمد علي وأحمد صلاح وسعيد محمد ومحمد فكري.

وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية، أحالت ١٥ من أولتراس أهلاوي لمحكمة الجنح، وأحالت ٤ لمحكمة الطفل – حصلوا على البراءة ـ في القضية رقم 14737 لسنة 2016، جنح قصر النيل.