انخفاض مؤشر نيكي 0.03% عند إغلاق التعاملات

انخفض مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية قليلا عند إغلاق بورصة طوكيو، اليوم الثلاثاء وسط تعاملات متقلبة إذ أقبل المستثمرون على البيع لجني أرباح بعد المكاسب الكبيرة التي حققتها الأسهم في الأيام القليلة الماضية مما بدد تأثير ارتفاع أسهم البنوك التي صعدت بفضل نتائج نصف سنوية أفضل من المتوقع.

وبحسب “رويترز” تراجع مؤشر نيكي 0.03 في المئة إلى 17668.15 نقطة بعد أن فتح على ارتفاع طفيف فيما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 في المئة إلى 1402.98 نقطة.

وكان مؤشر نيكي ارتفع قرابة 9%، منذ إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية يوم الأربعاء بفضل آمال في أن تأتي السياسات الاقتصادية للرئيس المنتخب دونالد ترامب في صالح المصدرين اليابانيين من خلال تعزيز الدولار.

وارتفعت عائدات السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات نحو 0.40 نقطة مئوية إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر منذ أعلن فوز ترامب بالرئاسة يوم الأربعاء.

وصعد الدولار 6.7 في المئة خلال نفس الفترة ووصل إلى 108.19 ين في التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء بانخفاض 0.3 في المئة عن مستواه الليلة الماضية عند 108.545 ين.

وزاد مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنسبة 0.3 في المئة إلى 12615.04 نقطة.