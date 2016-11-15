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حملة «ترامب» تنفى تقارير عن طلبه استخراج تصاريح أمنية لأبنائه

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حملة «ترامب» تنفى تقارير عن طلبه استخراج تصاريح أمنية لأبنائه حملة «ترامب» تنفى تقارير عن طلبه استخراج تصاريح أمنية لأبنائه

دونالد-

نفت حملة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تقارير صحفية تحدثت عن طلبه استخراج تصاريح أمنية لأبنائه، تسمح لهم بالحصول على معلومات سرية وحساسة عن الدولة.

وقال مصدر بالحملة -فى بريد إلكترونى تم إرساله إلى وسائل إعلام أمريكية، وفقا لقناة “سكاى نيوزعربية” الفضائية اليوم الثلاثاء- إن أبناء ترامب لم يبدؤوا فى ملء أى استمارات للحصول على مثل هذه التصاريح، وتابع: “هذا الأمر غير متوقع الآن”.

وكانت هناك تقارير قد تحدثت عن طلب ترامب من البيت الأبيض حصول دونالد الابن وإيريك ترامب، وإيفانكا ترامب وزوجها جيرد كاشنر، على تصاريح لاستقبال معلومات سرية للغاية ودخول أماكن حساسة.

ويعنى حصول أبناء ترامب على تلك التصاريح الأمنية، أن يعاملوا كما لو كانوا مستشارى أمن قومى لوالدهم.

ويحرص ترامب على إظهار أولاده معه فى معظم المناسبات العامة، ويقول أنه يستشيرهم فى أمور عدة، وتم اختيارهم الأسبوع الماضى فى اللجنة الانتقالية الرئاسية بعد فوز قطب العقارات بمنصب الرئيس.

كما أنه من المتوقع أن يحصل كاشنر، صهر ترامب وذراعه اليمنى، على منصب مهم فى البيت الأبيض.

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