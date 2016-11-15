«كيري» يبحث جهود حل الأزمة اليمنية في مسقط

قال الأمين العام لوزارة الخارجية العمانية، بدر البوسعيدي، إن لقاء الوزارة مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، في العاصمة مسقط تركز على الأزمة اليمنية.

وأضاف البوسعيدي، في تدوينة كتبها على حسابه على “تويتر”، الثلاثاء، أن المحادثات العمانية الأمريكية ركزت على الجهود الرامية إلى استئناف المفاوضات بين الأطراف اليمنية وتحقيق السلام.

والتقى جون كيري على رأس وفد أمريكي رفيع وزارة الخارجية العمانية برئاسة الوزير يوسف بن علوي.

كما التقى الوزير كيري سلطان عمان قابوس بن سعيد مساء يوم الإثنين، وناقش الجانبان عدداً من الملفات الإقليمية وعلى رأسها الأزمة اليمنية حسب وكالة الأنباء العمانية.

يأتي هذا بالتزامن مع تواجد وفد الحوثيين في مسقط برئاسة ناطق الجماعة محمد عبدالسلام ومدير مكتب عبدالملك الحوثي عضو الوفد في المشاورات مهدي المشاط.

وتحدثت الأنباء الصحفية عن لقاء سيجمع وزير الخارجية الأمريكي مع وفد الحوثيين، بحضور وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي حيث اشترط وفد الحوثيين السرية وعدم التسريب لوسائل الإعلام.

ومن المقرر أن يتوجه كيري اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي ليلتقي ولي عهد العاصمة محمد بن زايد حسب إفادة وزارة الخارجية الأمريكية.

أ ف ب