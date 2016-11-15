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وزير الطيران يفتتح المؤتمر الدولي لتحالف ستار «الايانس»

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وزير الطيران يفتتح المؤتمر الدولي لتحالف ستار «الايانس» وزير الطيران يفتتح المؤتمر الدولي لتحالف ستار «الايانس»

شريف فتحي وزير الطيران المدني

يفتتح  شريف فتحى، وزير الطيران المدني، اليوم الثلاثاء، المؤتمر الدولى لتحالف ستار “الايانس”، حيث يلقي الوزير كلمة الافتتاح في المؤتمر الذي تستضيفه النقابة العامة للطيارين المدنيين المصرية، ورابطة طياري الخطوط الجوية المصرية.

 وقالت النقابة العامة للطيارين في بيان لها،  أن المؤتمر يعقد لأول مرة بالقاهرة، ويستمر لمدة ثلاثة أيام بأحد فنادق القاهرة، بحضور صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والكابتن أحمد عادل نائب رئيس القابضة، ووفود من 28 شركة أعضاء في تحالف ستار من مختلف دول العالم بالإضافة الي الطيارين أعضاء كلاً من مجلس إدارة النقابة والرابطة.

وسوف يتخلل المؤتمر عمل لقاءات إعلامية وصحفية مفتوحة مع الوزير ورئيس القابضة لمصر للطيران وكافة الحضور، لتناول القضايا المطروحة فى مجال النقل الجوى

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