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أوباما يدعو الديمقراطيين للكفاح من أجل الحزب

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أوباما يدعو الديمقراطيين للكفاح من أجل الحزب أوباما يدعو الديمقراطيين للكفاح من أجل الحزب

أوباما

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما، إنه مازال لديه مخاوف من تولي الأمريكي دونالد .

وذكرت “العربية.نت” أن أوباما دعا الديمقراطيين إلى الكفاح من أجل الحزب خاصة بعد هزيمة الحزب في الانتخابات الرئاسية.

وقال أوباما في أول مؤتمر صحفي له – بعد فوز ترامب – في الانتخابات الرئاسية إن علينا كحزب ديمقراطي أن نكافح في كل مكان وأن يكون لنا حضور في كل مكان.
> وقال أوباما إن ترمب يسعى لموازنة وعوده الانتخابية والعمل مع المختلفين معه، مضيفا أن الأخير يحتاج لإعادة النظر في تصريحاته قبل الانتخابات.
> وبشأن موضوع المهاجرين الذي قرر ترمب مواجهته وترحيل زهاء 3 ملايين مهاجر غير شرعي، قال أوباما إن الهجرة تخدم الاقتصاد الأميركي.
> وعن موجات الغضب التي تعتري الرافضين لنتيجة الاستحقاق الرئاسي الأميركي صرح أوباما “قلت لترمب إنه من المهم إرسال إشارات وحدة والتواصل مع الشاعرين بالقلق” مردفا “أخبرت ترمب بأن الحملة الانتخابية تختلف عن ممارسة الحكم.. يحتاج الأميركيون لوقت للتأقلم مع انتخاب رئيس جديد”.
> وبخصوص الوضع في العراق أفصح أوباما أنه سيكون أمام ترمب المجال لاتخاذ قرارات حكيمة حول العراق، مشيرا إلى أن التحدي العاجل هو داعش وهناك تقدم يتحقق في الموصل.

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