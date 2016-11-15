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للأسبوع الثاني.. تظاهرات ضد فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية

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للأسبوع الثاني.. تظاهرات ضد فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية للأسبوع الثاني.. تظاهرات ضد فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية

تظاهرات _ أرشيفية

تستمر للأسبوع الثاني على التوالي، المظاهرات في عدد من المدن والولايات الأمريكية، احتجاجًا على فوز دونالد برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت “سكاي نيوز عربية” أن آلاف الطلاب رددوا، في التظاهرات اليوم الثلاثاء، عبارات مثل “ليس رئيسي” بعد الخروج من فصول الدراسة في أنحاء البلاد.

فيما هاجم منتقدون اختيار ترامب لستيفن بانون، وهو شخصية يمينية متشددة ليكون مساعدًا رئيسيا له في البيت الأبيض، إذ يخشى كثيرون من أن هذه الخطوة ستضع الحركة القومية التي تؤمن بتفوق البيض في أرفع المستويات بالبيت الأبيض.

وقدرت منطقة المدارس الموحدة في لوس أنجلوس أن نحو أربعة آلاف طالب خرجوا من الفصول في أنحاء المدينة للاحتجاج على الرئيس ، الذي ركزت حملته الانتخابية على ترحيل المهاجرين غير المسجلين وبناء جدار بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وقال مسؤولون في المدارس العامة في سياتل إن نحو 5 آلاف طالب خرجوا من الفصول في 20 مدرسة عليا ومتوسطة، الاثنين، ويمثل هذا الرقم حوالي 10 في المئة من مجموع الطلاب في المدينة.

وأوضحت السلطات في بورتلاند بولاية أوريغون ومقاطعة مونتغمري في ولاية ماريلاند، وفي منطقة الخليج في سان فرانسيسكو إن مئات الشبان نظموا كذلك مسيرات احتجاج.

وخرج عشرات الآلاف في مسيرات في مدن من نيويورك إلى لوس أنجلوس في تجمعات معظمها سلمية منذ فوز ترامب المفاجئ، الثلاثاء الماضي، على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وحصل ترامب على عدد كاف من الأصوات في المجمع الانتخابي المؤلف من 538 عضوا للفوز بالانتخابات.

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