الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الثلاثاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة في أول الليل، بارد في آخره، بحسب بيان صادر عن الهيئة اليوم

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتكون متكاثرة على السواحل الشمالية الغربية، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة هناك، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى مصر الوسطى، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على بعض المناطق من شمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهى معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج به من مترين إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج به من متر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين المتوسط والأحمر شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 17 25

الإسكندرية 16 24

مطروح 15 23

بورسعيد 18 23

دمياط 18 24

بلطيم 19 24

الإسماعيلية 15 25

السويس 15 26

العريش 17 25

نخل 14 24

طابا 15 25

الطور 17 24

مرسى علم 20 29

الغردقة 19 29

شرم الشيخ 22 30

رفح 16 24

كاترين 12 24

سيوة 15 25

المنيا 15 27

الفيوم 16 26

رأس سدر 16 26

أبوسمبل 17 32

وسط الدلتا 17 25

أسيوط 15 28

سوهاج 16 29

الأقصر 17 32

أسوان 19 33

شلاتين 21 29

حلايب 22 27

الوادى الجديد 19 31

قنا 18 31

نويبع 22 27

السلوم 14 22