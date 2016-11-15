«ذا كوربوريت جروب» تطلق وقفاً لحاضنة رواد الأعمال

أعلنت ذا كوربوريت جروب مشاركتها في الرؤية العالمية للوقف التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمعات.

وتأتي مشاركة ذا كوربوريت جروب بطريقة مبتكرة عن طريق التكفل بحاضنة أعمال لرواد الأعمال الإماراتيين، حيث يمكنهم من خلال هذه الحاضنة الحصول على مكاتب مجانية، بالإضافة إلى توفير خدمات استشارية مجانية. وذلك تبعاً لمفهوم الوقف المبتكر بالتنسيق مع مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة.

وحصلت ذا كوربوريت جروب على علامة دبي للوقف من مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، إحدى مبادرات محمد بن راشد العالمية.

وقال عادل العوضي، الرئيس التنفيذي لذا كوربوريت جروب: فكرنا ملياً بالخدمات المجتمعية المستدامة التي يمكننا تقديمها لمجتمع الإمارات. وهذا الوقف سيكون له تأثير في رفد اقتصاد الإمارات بمشاريع رائدة.