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سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 15/11/2016 يتراجع مجددا 20 جنيه بمحلات الصاغة تزامنا مع إنخفاضه عالميا

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سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 15/11/2016 يتراجع مجددا 20 جنيه بمحلات الصاغة تزامنا مع إنخفاضه عالميا سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 15/11/2016 يتراجع مجددا 20 جنيه بمحلات الصاغة تزامنا مع إنخفاضه عالميا

اليوم في ، حيث واصل المعدن الأصفر انخفاضاته المتتالية في سوق الصاغة، فبعد ارتفاعات كبيرة في عيارات الذهب، ووصوله إلى مستويات تاريخية، اتجه المعدن الأصفر نحو الانخفاض التدريجي الكبير بعد تراجع في البنوك، وتلاشي السوق السوداء للعملة تدريجيا، وانخفضت أسعار المعدن النفيس 20 جنيه في بداية التعاملات.

والمعروف أن الذهب هو المعدن الآمن للاستثمار، حيث يأتي في المركز الثاني في رأي الاقتصاديين العالميين من حيث الأمان الاستثماري بعد تجارة العقارات، ويرتبط المعدن النفيس في مصر بالسعر العالمي للذهب، وكذلك أسعار الدولار، حيث يزداد ويرتفع سعر الجرام على حسب قيمة العملة الأمريكية في البنوك والسوق السوداء.

من جانبه قال وزير البترول والثروة المعدنية، أن المصرية ستقوم بطرح مزايدة عالمية من أجل التنقيب عن الذهب شهر ديسمبر القادم، وأضاف الوزير أن أرباح الحكومة من منجم السكري بلغت 40 مليون دولار، بالإضافة إلى 80 مليون دولار رسوم، وأكد أن الدولة بالتعاون مع الشركات تهدف إلى زيادة الإنتاج وعمل المزيد من التوسعات.
سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 15/11/2016

    عيار 18: 445.70 جنيه.
    عيار 21: 520 جنيه.
    عيار 24: 594.25 جنيه.
    الجنيه الذهب: 4160 جنيه.
    أوقية الذهب: 1225 دولار.

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