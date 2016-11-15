أخبار عاجلة

أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

ذا ويكند ينفصل عن بيلا حديد

Google+ Print

الثلاثاء 15-11-2016 00:57

بعد عام ونصف العام من علاقة حبّ مميزة جمعت النجم ذا ويكند The Weeknd وعارضة الأزياء الفلسطينية الأصل بيلا حديد Bella Hadid، انفصل الثنائي.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنّ سبب انفصال الثنائي هو انشغال كلّ منهما بعمله، إذ يستعدّ ذا ويكند لطرح ألبومه الجديد، في حين أن بيلا منشغلة بعرض لـVictoria Secret في فرنسا.

وأضافت التقارير أنّ بيلا البالغة من العمر 20 عاماً، وذا ويكند البالغ من العمر 25 عاماً، يكنّان لبعضهما البعض الكثير من الاحترام حتى الآن، والانفصال تمّ بالتفاهم بينهما على أن يحافظا على صداقتهما بعد ذلك .

يُشار إلى أن بيلا حديد وذا ويكند ارتبطا للمرة الأولى في نيسان 2015 حين وافقت بيلا على أن تشارك في العمل الفني لألبوم ذا ويكند Beauty Behind The Madness، والتي شاركت في تصوير كليب أغنيته Single in The Night.

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي

فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي

بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"

بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"

فيديو| الإبراشي يؤكد مفاجأة «التحرير» عن المشتبه به في «تفجير المرقسية»

فيديو| الإبراشي يؤكد مفاجأة «التحرير» عن المشتبه به في «تفجير المرقسية»