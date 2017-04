ذا ويكند ينفصل عن بيلا حديد

بعد عام ونصف العام من علاقة حبّ مميزة جمعت النجم ذا ويكند The Weeknd وعارضة الأزياء الفلسطينية الأصل بيلا حديد Bella Hadid، انفصل الثنائي.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنّ سبب انفصال الثنائي هو انشغال كلّ منهما بعمله، إذ يستعدّ ذا ويكند لطرح ألبومه الجديد، في حين أن بيلا منشغلة بعرض لـVictoria Secret في فرنسا.

وأضافت التقارير أنّ بيلا البالغة من العمر 20 عاماً، وذا ويكند البالغ من العمر 25 عاماً، يكنّان لبعضهما البعض الكثير من الاحترام حتى الآن، والانفصال تمّ بالتفاهم بينهما على أن يحافظا على صداقتهما بعد ذلك .

يُشار إلى أن بيلا حديد وذا ويكند ارتبطا للمرة الأولى في نيسان 2015 حين وافقت بيلا على أن تشارك في العمل الفني لألبوم ذا ويكند Beauty Behind The Madness، والتي شاركت في تصوير فيديو كليب أغنيته Single in The Night.

