ولي العهد وولي ولي العهد يتسلمان نسختين من تقرير مؤسسة النقد

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه الله- الجهود المتواصلة لمؤسسة النقد العربي السعودي التي أسهمت بعد توفيق الله في استقرار المملكة مالياً، منوهاً بالأداء المتميز الذي يقدمه العاملون في المؤسسة.

جاء ذلك عقب تسلم سمو ولي العهد نسخة من التقرير السنوي الـ52 لمؤسسة النقد العربي السعودي، خلال استقباله في قصر اليمامة أمس، وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي د. أحمد بن عبدالكريم الخليفي، ووكلاء المحافظ.

كما تسلم خلال الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع نسخة من التقرير السنوي الـ52 لمؤسسة النقد العربي السعودي.

واستعرض التقرير أبرز التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية للعام المالي 2015م.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية.

الأمير محمد بن نايف يتسلم نسخة من التقرير

..وسمو ولي ولي العهد يتسلم نسخته