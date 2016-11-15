الرياضة السعودية .. عهدٌ جديد نحو الاحترافية والارتقاء

دشّنت الرياضة السعودية حقبة جديدة من التاريخ، بعدما أوصى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مساء أمس الإثنين بتخصيص أندية "دوري جميل"، وتحويل من تتم خصخصتها إلى شركات، على أن يُرفع إلى مجلس الوزراء لإقراره، وفقاً للإجراءات اللازمة، كما أوصى المجلس الذي يرأسه ولي ولي العهد وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بإعادة هيكلة القطاع الرياضي وتطويره وتنميته بما يخدم تنافسية الرياضة المملكة.

خصخصة الأندية .. اهتمام القيادة يرسم طريق النجاح

ووجّه المجلس الهيئة العامة للرياضة والجهات المعنية الأخرى، باتخاذ ما يلزم لإنشاء صندوق تنمية الرياضة والرفع عن ذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، والاستفادة من الصناديق الأخرى ذات الصلة بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من إنشائه، ومن بين أهداف الصندوق تقديم القروض والتسهيلات للأندية الرياضية سواء التي ستخصص أو بقية الأندية الأخرى، على أن تودع فيه محصلات بيع الأندية في المراحل كافة، كما يهدف الصندوق إلى دعم الألعاب الرياضية المختلفة، وتنميتها والاستثمار في المجالات ذات الصلة كما يعمل على المساهمة في تخصيص الأندية الرياضية، وإنشاء وتمويل حاضنات لألعاب الهواة المتعددة تحت مظلة مؤسساتية بما يخلق وظائف تزيد على 40 ألف وظيفة.

وأعلن المجلس تكوين لجنة إشرافية تتولى الإشراف على تنفيذ وإتمام مراحل وإجراءات تخصيص الأندية الرياضية برئاسة رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالله بن مساعد، وبعضوية نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، ووكيل وزارة التجارة والاستثمار للأنظمة واللوائح، وممثل عن وزارة المالية، وممثلين من الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورابطة دوري المحترفين.