تسمية 13 رئيس محكمة ومساعداً بمختلف مناطق المملكة

الشيخ د. وليد الصمعاني

أصدر المجلس الأعلى للقضاء عددا من القرارات المتعلقة بتسمية رؤساء المحاكم ومساعد لرئيس محكمة التي تمت الموافقة عليها في اجتماع المجلس في دورته 22 التي عقدت مؤخراً بالرياض برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد الصمعاني وبحضور أعضاء المجلس.

وصدرت قرارات المجلس الأعلى للقضاء بتسمية 13 رئيس محكمة ومساعداً لرئيس محكمة بمختلف المناطق بالمملكة، وتضمنت القرارات الصادرة تسمية الشيخ حمد بن حسن الحماد مساعداً لرئيس محكمة الاستئناف في نجران، والشيخ عبدالله بن فريح البهلال رئيساً لمحكمة التنفيذ في الرياض، والشيخ محمد بن سعد العبدلي رئيساً لمحكمة التنفيذ في مكة المكرمة، والشيخ يوسف بن علي الضالع رئيساً للمحكمة الجزائية في بريدة، والشيخ عبدالعزيز بن محمد بن طالب رئيساً للمحكمة العامة في نجران، والشيخ محمد بن فراج الفراج رئيساً للمحكمة العامة في الوجه.

كما تضمنت القرارات تسمية الشيخ عماد بن أحمد بن عطيف مساعداً لرئيس المحكمة العامة في صامطة، والشيخ أحمد بن محمد المهيزع مساعداً لرئيس المحكمة العامة في الرياض، والشيخ عبدالرحمن بن صالح التويجري مساعداً لرئيس محكمة التنفيذ في جدة، والشيخ عبدالرحمن بن خالد السبت مساعداً لرئيس المحكمة العامة في الخبر، والشيخ عبدالعزيز بن منصور السماري مساعداً لرئيس المحكمة العامة في تبوك، والشيخ فارس بن عالي الحارثي مساعداً لرئيس المحكمة الجزائية في الطائف، والشيخ أنس بن إبراهيم الصبيحي مساعداً لرئيس المحكمة العامة في الجبيل.

وكان المجلس الأعلى للقضاء اختتم اجتماعه 22 الذي عقد في مدينة الرياض برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد الصمعاني، حيث ناقش في اجتماعه العديد من الموضوعات المعروضة في جدول الاجتماع، واتخذ في شأنها القرارات اللازمة التي تحقق مصلحة العمل القضائي، إضافة إلى تسمية رؤساء ومساعديهم بعدد من المحاكم بالمملكة.