العيادات التخصصية تقدم اللقاحات لـ304 أطفال بالزعتري

قدمت العيادات التخصصية السعودية اللقاحات والتطاعيم لـ304 أطفال من أبناء اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن خلال الأسبوع الـ201 ضمن برنامجها "شقيقي صحتك تهمني".

وأوضح المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية د. حامد المفعلاني، أن الأمراض المعدية والسارية هي من أهم التحديات الواجب التغلب عليها من خلال وضع حد لانتشارها، وهو ما دفع الحملة الوطنية السعودية لاستحداث عيادة مختصة بإعطاء اللقاحات والتطاعيم من أجل محاربة هذه الأمراض والحيلولة دون انتشارها، مضيفًا أن برنامج "شقيقي صحتك تهمني" يتم تنفيذه داخل العيادات التخصصية السعودية بالتعاون مع وزارة الصحة الأردنية والمنظمة الدولية للهجرة IOM.

وأشار المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سورية د. بدر السمحان إلى أنه ولله الحمد يتم تقديم البرامج الإنسانية من قبل الحملة السعودية في مختلف المحاور الطبية والغذائية والإيوائية والموسمية والاجتماعية والتعليمية، على ضوء ما يتم من دراسة لبيئة اللجوء للأشقاء السوريين، وما تتطلبه من احتياجات تكون عون لهم في مثل هذه الظروف الصعبة، والعمل على تأمينها ليتعايش الشقيق السوري مع مكونات هذه البيئة بالشكل المناسب هو وأفراد أسرته.