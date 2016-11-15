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السيف: رعاية ولي العهد دليل على أهمية الملتقى الوقائي التوعوي

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السيف: رعاية ولي العهد دليل على أهمية الملتقى الوقائي التوعوي السيف: رعاية ولي العهد دليل على أهمية الملتقى الوقائي التوعوي

فيصل السيف

نوه رئيس مجلس إدارة مجموعة السيف للتنمية الشيخ فيصل بن مساعد السيف بالرعاية الكريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لفعاليات الملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت الذي سيقام مساء اليوم الثلاثاء في الرياض وينظمه الأمن العام، مؤكداً أن قيادتنا الرشيدة تبذل الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على أبناء الوطن بشكل عام وعلى الأسرة والأبناء بشكل خاص.

وأضاف رئيس مجلس إدارة مجموعة السيف للتنمية الراعي الحصري للملتقى أن رعاية سمو ولي العهد دليل على أهمية هذا الملتقى الوقائي التوعوي بأضرار استغلال الأطفال عبر الإنترنت خصوصاً أن هذه المرحلة تشهد ثورة كبيرة في عالم الإنترنت الذي أصبح متاحاً بشكل أكبر وأوسع.

وأوضح السيف أن رعاية المجموعة لهذا الملتقى تندرج ضمن واجبها الديني والوطني تجاه أبناء الوطن، وضمن المسؤولية الاجتماعية لمجموعة السيف للتنمية، ومؤكداً في الوقت ذاته أن مجموعة السيف للتنمية لن تألو جهداً في أي عمل يخدم الوطن والمجتمع، اقتداء بقيادتنا الرشيدة التي أولت العمل الخيري والاجتماعي أهمية قصوى.

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