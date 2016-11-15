فرط الحركة وتشتت الانتباه يجبران تعليم الرياض على تدريب المعلمين

آل الشيخ يكرم أحد المعلمين المشاركين في البرنامج

نفذت إدارة التربية الخاصة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ورشة تدريبية خاصة بمعلمي برامج فرط الحركة وتشتت الانتباه في مدارس التعليم العام وذلك في قاعة الاجتماعات بمبنى الإدارة بالشؤون التعليمية، وذلك ضمن البرنامج التدريبي المعد من قبل ادارة التربية الخاصة لإعداد معلمي برامج فرط الحركة وتشتت الانتباه والتي تم افتتاحها خلال العام الدراسي الحالي.

وقام بتقديم الدورة رائد عبدالعزيز بن طالب المشرف التربوي بإدارة التربية الخاصة، عبدالله الموسى المعلم في برنامج التوحد بمدرسة ابن القيم، وحضر الورشة (18) معلما وتضمنت طرح آلية العمل في برامج فرط الحركة وتشتت الانتباه بالإضافة إلى شرح مفصل لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه وكيفية التشخيص واستراتيجيات التدخل للعمل مع الاطفال داخل الفصول الدراسية.

وفي نهاية الورشة قام عبدالرحيم عبدالرحمن آل الشيخ مدير إدارة التربية الخاصة بإدارة تعليم الرياض بالتحدث مع المشاركين عن أهمية دورهم في البرامج الجديدة والتحدث عن احتياجاتهم، ومتطلباتهم للقيام بدورهم على أكمل وجه وتذليل العقبات التي واجهتم، ثم قام في نهاية اللقاء بتوزيع شهادات المشاركة على الحضور.