أمير القصيم: التقنية تعزز بناء المجتمع معرفياً

أكد صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، لبناء بيئة تقنية متطورة تدعم ما يعيشه العالم من تطور في مختلف المجالات، منوهاً بما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام لأبنائها المبدعين، وأشاد خلال لقائه أمس، في الإمارة، صاحب السمو الأمير د. تركي بن سعود بن محمد آل سعود رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بما تقدمه المدينة من جهود تساهم في تطوير قدرات الشباب السعودي وإمكانياتهم، من خلال دورها الفعال، التي تهدف من خلاله إلى تعزيز بناء مجتمع قائم على المعرفة يخدم التنمية المستدامة في المملكة.

وقدم شكره إلى رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، على تجاوبه واستعداداه لتقديم العون في تسهيل العوائق التقنية التي تعترض المشروعات في المنطقة.

وجرى خلال اللقاء، بحث التعاون المشترك، وتطوير الخدمات التقنية للإمارة، وتفعيل دور المركز التابع لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمنطقة القصيم، وتفعيل الجانب البحثي بالمنطقة.

واطلع أمير القصيم على عرض عن نشاط مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وما تقوم به من جهود.

فيما أكد صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، استعداد المدينة لتقديم كل ما من شأنه دعم المشاريع بمنطقة القصيم والتعاون مع الإمارة. ولفت إلى دور مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في دفع البحث العلمي وتوطين التقنية والتعاون مع الجامعات لتحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030» و«برنامج التحول 2020».