الوزير الأول بالجمهورية الجزائرية يصل إلى الرياض

وصل دولة الوزير الأول بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالمالك سلال إلى الرياض مساء امس في زيارة رسمية إلى المملكة.

وكان في مقدمة مستقبليه بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

كما كان في استقبال دولته، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، ووزير التجارة والاستثمار د. ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق لدولته، وأمين منطقة الرياض م. إبراهيم بن محمد السلطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر د. سامي بن عبدالله الصالح، وسفير الجزائر لدى المملكة أحمد عبد الصدوق، ووكيل رئيس المراسم الملكية هشام بن حسن آل الشيخ، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء سعود بن عبدالعزيز الهلال، وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية اللواء طيار ركن خالد بن فهد الروضان.

ويضم الوفد الرسمي المرافق لدولة الوزير الأول بالجمهورية الجزائرية وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، ووزير الصناعة والمناجم عبدالسلام بو شوارب، ووزير الطاقة نور الدين بو طرفة، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبدالسالم شلغوم.