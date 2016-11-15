ولي ولي العهد يقلد قائد القوات المسلحة الماليزية وسام الملك عبدالعزيز

إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، قلد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مكتبه بالرياض، امس، معالي القائد العام للقوات المسلحة الماليزية، الفريق أول تان سري ذو الكفل محمد زين، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة .

كما جرى خلال لقائهما استعراض جملة من المسائل ذات الاهتمام المتبادل المتعلقة بالجانب العسكري.

حضر مراسم التقليد واللقاء معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان، ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى، ومعالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ رأفت الصباغ، وعدد من المسؤولين في البلدين .

من جهة أخرى التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض امس الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز جو كايسر.

وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون والفرص الاستثمارية المتاحة وفق رؤية المملكة 2030.

ولي ولي العهد وقائد القوات الماليزية استعرضا الموضوعات العسكرية