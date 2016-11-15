خادم الحرمين يستقبل المعزين في وفاة الأمير تركي بن عبدالعزيز

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في قصره بعرقة في الرياض مساء امس، المعزين في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -، حيث استقبل ـ رعاه الله ـ صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والشيخ عبدالعزيز بن خليفة آل ثاني، والشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني، والشيخ ثاني بن حمد آل ثاني، والشيخ القعقاع بن حمد آل ثاني ، ومعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، والشيخ عبدالرحمن بن سعود آل ثاني ، والشيخ عبدالله بن ثامر آل ثاني سفير دولة قطر لدى المملكة.

واستقبل خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ زايد للأعمال الخيرية والإنسانية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس جهاز أمن الدولة ، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان.

كما استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ معالي وزير شؤون الدفاع بسلطنة عمان بدر بن سعود البوسعيدي، والوفد المرافق له.

وقد عبر الجميع عن عزائهم ومواساتهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنته.من جهته أعرب خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - عن شكره وتقديره لهم جميعاً على مشاعرهم الأخوية الصادقة.

كما استقبل خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - أعضاء السلك الدبلوماسي للدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى المملكة الذين قدموا العزاء والمواساة للملك المفدى في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - .

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، وأبناء الفقيد، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن تركي بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن تركي بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن تركي بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن تركي بن عبدالعزيز، التعازي في وفاة الفقيد - رحمه الله - .

واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في قصره بعرقة مساء أمس، أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي وكبار المسؤولين وجمعا غفيرا من المواطنين الذين قدموا التعازي للملك المفدى في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -

وقد أعرب الملك المفدى عن شكره وتقديره للجميع على مشاعرهم الطيبة، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنته.

حضر الاستقبالات، صاحب السمو الأمير محمد بن عبدالله بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وصاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن مساعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن مساعد، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن خالد المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وكيل وزارة الحرس الوطني لشؤون الأفواج، وصاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبدالرحمن بن سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن أحمد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وعدد من أصحاب السمو الأمراء.

الملك سلمان يتلقى تعازي رئيس تشاد وولي عهد أبو ظبي

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفياً أمس، من فخامة الرئيس إدريس ديبي أتنو رئيس جمهورية تشاد عبر فيه عن عزائه ومواساته في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-. وعبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لفخامته على مشاعره الصادقة، سائلاً الله ألا يريه أي مكروه.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفياً امس من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة عبر فيه عن عزائه ومواساته في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ.

وعبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لسموه على هذه المشاعر الأخوية النبيلة، سائلاً المولى عز وجل أن لا يريهم أي مكروه.

الملك سلمان مستقبلاً الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان وعدداً من المسؤولين الإماراتيين

ويستقبل - حفظه الله - الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مقبلًا رأس خادم الحرمين

خادم الحرمين مستقبلًا وزير شؤون الدفاع بسلطنة عمان

خادم الحرمين يستقبل المعزين وبجانبه الأمير أحمد بن عبد العزيز والأمير مقرن بن عبد العزيز

الملك سلمان مستقبلًا كبار المسؤولين وجمعاً غفيراً من المواطنين

أعضاء السلك الدبلوماسي للدول الشقيقة والصديقة يعزون الملك سلمان

جانب من العزاء