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أمين الرياض يدشن الوحدة المركزية لاعتماد المخططات بمدة لا تتجاوز 60 يوماً

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أمين الرياض يدشن الوحدة المركزية لاعتماد المخططات بمدة لا تتجاوز 60 يوماً أمين الرياض يدشن الوحدة المركزية لاعتماد المخططات بمدة لا تتجاوز 60 يوماً

دشن أمين منطقة م. إبراهيم بن محمد السلطان بحضور وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن د. عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ الوحدة المركزية لاعتماد المخططات بأمانة منطقة الرياض التي تأتي تنفيذاً للأمر السامي الكريم 28865 وتاريخ 27/6/1436هـ بهدف اعتماد المخططات خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً كأول أمانة تطبق هذا الإجراء وسيتم التطبيق في الأمانات مستقبلاً.

وشهد الحفل حضور، م. محمد الضبعان وكيل أمانة منطقة الرياض للتعمير والمشاريع والمهندس سيلمان الفراج الوكيل المساعد للتعمير وعدد من المسؤولين من وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة منطقة الرياض.

ويعمل النظام عن طريق موقع وزارة الشؤون البلدية والقروية على الإنترنت (رابط خاص) باسم (نظام اعتماد المخططات السكنية الخاصة) ومن الفوائد المتوقعة لهذا النظام أنه سيتم اعتماد المخططات السكنية بوقت أقل من 60 يوماً، حيث إن جميع الإجراءات إلكترونية وليست ورقية وإيجاد شفافية للجميع عن إجراءات اعتماد المخططات بالأمانة حيث يظهر البرنامج جميع الإجراءات (هل هي لدى الأمانة أو المكتب الهندسي أم المالك)، وكذلك إمكانية الإشراف المباشر من وزارة الشؤون البلدية والقروية على خطوات الاعتماد.

من حفل التدشين

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