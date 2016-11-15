«طرق دبي» توفر خدمات «واي فاي» مجاناً على خطي الشارقة وأبوظبي

دشنت مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي مؤخراً بالتعاون مع مؤسسة اتصالات، خدمة مجانية لتوفير الإنترنت اللاسلكي (واي فاي) على متن 106 من حافلاتها عبر المدن على خطي الشارقة وأبوظبي، وذلك بهدف إسعاد مستخدميها وإضفاء المزيد من المتعة والفائدة على تنقلاتهم اليومية عبر وسائلها المتطوّرة والمريحة بالإضافة إلى حرص الهيئة على الإسهام بتحقيق أهداف مدينة دبي الذكية من خلال هذه المبادرة.

وأكّد عبد الله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، الحرص الشديد للهيئة على إسعاد متعامليها من جميع شرائح المجتمع، ومنهم على وجه التحديد ركاب الحافلات عبر المدن، الذين يتنقلون بشكل يومي بين دبي والشارقة وبين دبي وأبوظبي بسبب ارتباطاتهم بأعمال في الإمارات الثلاث.

وقال: تتيح هذه الخدمة لركاب الحافلات عبر المدن تصفّح شبكة الإنترنت على أجهزة الحاسوب النقّالة واللوحية والهواتف والأجهزة الذكية، الأمر الذي يوفّر عليهم الوقت لإنجاز العديد من المهام أثناء رحلاتهم، مؤكدا أن هيئة الطرق والمواصلات تعمل دائما على الاستعانة بآخر ما توصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات.

وذلك بالتعاون مع مؤسسة (اتصالات) الرائدة في الدولة، وهي من شركاء الهيئة في هذا المجال الحيوي، الذي يلعب دورا أساسيا في باقة الخدمات الذكية، التي تقدمها الهيئة لركاب النقل الجماعي والمتعاملين الآخرين .

خدمة

وأكد آل علي بأن خدمة الإنترنت اللاسلكي (واي فاي) على متن الحافلات عبر المدن ستخضع للتقييم المستمر وبشكل دقيق ليتم توسيعها وتطويرها بالتعاون مع مؤسسة (اتصالات) .

من جهته قال سلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في «اتصالات»:تتفرد اتصالات بتاريخ طويل من الشراكات الوثيقة مع القطاع الحكومي في الدولة يسعدنا أن ندعم جهود مؤسسة المواصلات للارتقاء بالخدمات المقدمة لمتعامليها.

خطوة مهمة

قال ماهر الزرعوني، الرئيس التنفيذي لشركة «eZeLink»، مزود الخدمات التكنولوجية في هذا المشروع المشترك، إن الابتكار يمثل أحد أبرز عوامل النمو في الدولة في ظل الدور الحيوي الذي تؤديه التكنولوجيا في تحقيق رؤية المدن الذكية. وتوفير خدمات «واي فاي» خطوة فعالة في هذا الاتجاه من خلال تمكين المسافرين من البقاء على اتصال والوصول إلى المعلومات والخدمات التي يحتاجونها عبر شبكة الإنترنت أثناء التنقل.