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«الصحة» تبحث التعاون في مجال الرعاية مع بيلاروسيا

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«الصحة» تبحث التعاون في مجال الرعاية مع بيلاروسيا «الصحة» تبحث التعاون في مجال الرعاية مع بيلاروسيا

بحث الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، خلال لقائه فازيلي زهاركو وزير الصحة البيلاروسي، فرص التعاون المشترك في مجال الرعاية الصحية وتسهيل استقبال مرضى الدولة في المستشفيات والمراكز الصحية في بيلاروسيا واستقدام الكفاءات الطبية لعلاج الحالات المستعصية إلى مستشفيات الوزارة.

جاء ذلك أثناء الزيارة التي قام بها وفد من وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى جمهورية بيلاروسيا ضم كلاً من الدكتور محمد سليم العلماء والشيخة فاطمة القاسمي مديرة منطقة أم القيوين الطبية والدكتور عيسى بن جكة المنصوري مدير مكتب وكيل وزير الصحة ووقاية المجتمع مدير العلاقات الصحية الدولية والدكتورة سالي أحمد النعيم المديرة التنفيذية لمستشفى صقر برأس الخيمة والدكتورة أمل الجزيري استشارية طب الأسرة في هيئة صحة دبي.

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