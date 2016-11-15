تكريم مشرفة بمواصلات الإمارات أنقذت طالباً من الموت اختناقاً

كرم محمد عبدالله الجرمن المدير العام لمواصلات الإمارات وداد أحمد الخضر، مشرفة نقل وسلامة في فرع المواصلات المدرسية بالساحل الشرقي، تقديراً لمبادرتها في إنقاذ حياة أحد طلاب رياض الأطفال في إمارة الفجيرة تعرض للاختناق من جراء ابتلاعه عملة معدنية خلال رحلة العودة من المدرسة في حافلته المدرسية.

وأشاد الجرمن بحرص المشرفة على تطبيق برامج الإسعافات الأولية التي تم تدريبها عليها، وحسن تصرفها بشكل سريع ومباشر، من خلال تنفيذ التدابير اللازمة لاستخراج العملة من فم الطالب بعدما لاحظت اختناقه وصعوبة تنفسه.

من جانبها، أعربت وداد الخضر عن اعتزازها بهذا التكريم الذي يعبر عن مدى اهتمام وتقدير المؤسسة لكوادرها الوظيفية، مما يشكل دافعاً لهم نحو المزيد من العطاء والإنتاجية لخدمة العملية التعلمية في الدولة.