«جمارك دبي» تُخرّج 35 ضمن الدفعة الثالثة من «إعداد القادة»

اقامت جمارك دبي حفلاً لتخريج الدفعة الثالثة من برنامج إعداد القادة، الذي تنظمه بالتعاون والتنفيذ مع جامعة دبي، وذلك بحضور أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي، وأحمد عبيد الفلاسي المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والمالية والإدارية، والدكتور عيسى البستكي مدير جامعة دبي، وعدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات والخريجين من الدائرة وجامعة دبي وعددهم 35 خريجاً.

وسلم أحمد محبوب مصبح والدكتور عيسى البستكي وأحمد الفلاسي دروعاً وشهادات للخريجين، الذين اجتازوا البرنامج بنجاح، بعدد ساعات إجمالي 4500 ساعة تدريبية لجميع المشاركين بواقع 150 ساعة تدريبية لكل مشارك شملت التدريب والبحث والمناقشة في العديد من التخصصات كمبادئ الابتكار والإبداع، والاتجاهات والتنبؤات العالمية، وخطة تطوير الذات، والإدارة الاستراتيجية، وتغيير القيادة، وأساليب التواصل، والتخطيط المالي، وإدارة الأداء، والسلوك التنظيمي.

وقال مدير جمارك دبي في كلمة وجهها للخريجين: «أنتم قادة المستقبل للدائرة، القادة الذين سيخطون أولى خطواتهم على سلم المسؤولية، فأنتم رهاننا في السنوات القادمة، ومن سيكمل مسيرة الريادة والتقدم، وستحافظون على المكتسبات التي حققت، وستصنعون إنجازات المستقبل ضمن رؤية الدولة وقيادتها».

وأضاف أحمد محبوب مصبح حرص الدائرة على تطوير الكوادر البشرية في مجالات القيادة والإدارة بكل الوسائل التي تتوافق مع استراتيجية الدولة في تنمية مهارات الشباب لإعداد جيل قادر على استكمال مسيرة التنمية.

دعم الموارد

وقال أحمد عبيد الفلاسي المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والمالية والإدارية إن البرنامج يأتي في إطار جهود الدائرة وحرصها على دعم مواردها البشرية عبر خطط وبرامج طموحة لإعداد قاعدة صلبة من القيادات الكفؤة القادرة على دفع مسيرة التنمية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تندرج ضمن خطة دبي 2021، وتنسجم مع رؤية الإمارات2021.