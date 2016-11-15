المري:التميز نهج استراتيجي لجميع مؤسسات الدولة

أكد اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن التميز أصبح نهجاً استراتيجياً لجميع المؤسسات في الدولة، وقد هيأت قيادتنا الرشيدة مناخاً يعزز الإبداع وينهض بالمواهب من الكوادر الوطنية في مختلف هذه والمؤسسات، ويتيح لها أن تقدم إسهامات وابتكارات متميزة في مجالات العمل المختلفة.

جاء ذلك خلال تسلمه جائزة أفكار الإمارات 2016 في دورتها الخامسة 2016، من الشيخ مكتوم بن جمعة آل مكتوم بحضور عدد من المؤسسات والهيئات الحكومية في الدولة. حيث يشرف عليها وينظمها مركز دبي للجودة وذلك عن فئة «الإبداع في مجال تعزيز اللغة العربية» «لبرنامج سباق التحدي».

وأوضح اللواء المري أن اهتمام إقامة دبي باللغة العربية يترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على أن تكون اللغة العربية في صدارة مستهدفات الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021، بإطلاق مبادرات وطنية تهدف إلى جعل الدولة مركزاً للامتياز في اللغة العربية، فهي أداة رئيسية لتعزيز هويتنا الوطنية لدى أجيالنا المقبلة، باعتبارها رافداً مهماً لاكتساب المعارف في شتى المجالات وداعماً أساسياً لبناء القدرات الذهنية والمعرفية.

وأشار إلى أن الإدارة أطلقت برنامج «سباق التحدي»، كخطوة لتعزيز ارتباط إقامة دبي في نشر معارف اللغة العربية، وتنمية حس المحافظة عليها.

وقال اللواء محمد المري إن حصول إقامة دبي على هذه الجائزة تعد إضافة جديدة إلى رصيد الإنجازات والجوائز التي حصدتها خلال الفترة الماضية، مؤكداً التزام الإدارة دبي في دعم الهوية الوطنية وتعزيز روح الأصالة والانتماء من خلال حماية ورعاية لغة القرآن.