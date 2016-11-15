نهيان وطحنون بن زايد يعزيان في وفاة تركي بن عبد العزيز

قدم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني واجب العزاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة في وفاة المغفور له الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود.

جاء ذلك خلال استقبال العاهل السعودي لسموهما والوفد المرافق مساء أمس بقصر عرقة بالرياض.

وأعرب سموهما خلال اللقاء الذي حضره الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود والأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود عن خالص تعازيهما ومواساتهما للملك سلمان بن عبدالعزيز ولأسرة آل سعود الكرام والشعب السعودي الشقيق في وفاة الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وقدم العزاء إلى جانب سموهما.. سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.

وكان سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان قد وصلا في وقت سابق أمس إلى الرياض، حيث كان في استقبالهما والوفد المرافق في قاعدة الملك سلمان الجوية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ومحمد بن سعيد الظاهري سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.