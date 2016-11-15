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عبدالله بن زايد يؤكد أهمية العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وإيرلندا

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عبدالله بن زايد يؤكد أهمية العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وإيرلندا عبدالله بن زايد يؤكد أهمية العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وإيرلندا

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أهمية العلاقات الاقتصادية التي تجمع دولة الإمارات وإيرلندا. جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس في ديوان عام الوزارة تشارلي فلانغان وزير الشؤون الخارجية والتجارة الإيرلندي والوفد المرافق.

وتأتي زيارة الوفد الإيرلندي للدولة في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك. ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة وزير الشؤون الخارجية والتجارة الإيرلندي إلى الدولة والتي من شأنها تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الوثيقة القائمة بين البلدين

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين البلدين. حضر اللقاء أحمد عبدالرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية.

بحث التعاون التعليمي

بحث معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم مع تشارلي فلانغان وزير الشؤون الخارجية والتجارة الأيرلندي أمس، أوجه التعاون التعليمي. حضر اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة، معالي الدكتور أحمد الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم، ومحمد المعلا وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي، وسامر السماحي الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتطوير، وحسام العلماء مدير إدارة المنظمات والعلاقات التعليمية الخارجية.

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