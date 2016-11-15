منصور بن محمد يزور مركزاً متخصصاً في جراحة اليوم الواحد بدبي

زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم مركز «مدستار» المتخصص في جراحة اليوم الواحد في دبي، حيث اطلع سموه على الأجهزة والمعدات الطبية المتطورة والنموذج المبتكر والفعال لجراحات اليوم الواحد المعتمد في المركز.

رافق سموه خلال الزيارة الدكتور أحمد إبراهيم بن كلبان الرئيس التنفيذي لقطاع خدمات المستشفيات في هيئة الصحة بدبي والدكتور حيدر سعيد اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي بهيئة الصحة بدبي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الهيئة.

وبهذه المناسبة قال الدكتور أحمد بن كلبان، نحن ننظر إلى القطاع الخاص كشريك لنا في تقديم رعاية صحية ذات جودة عالية تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومن شأن افتتاح مراكز تخصصية تسليط الضوء على نمو القطاع الصحي في الإمارة.

ومن جانبه أعرب الدكتور ساجد بورود العضو المنتدب لدى «مدستار» عن سعادته بزيارة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم للمركز الذي تنسجم خططه مع رؤية إمارة دبي في استقطاب أكثر من 500 ألف سائح طبي سنوياً بحلول العام 2020 لافتاً إلى أن نموذج جراحة اليوم الواحد يمثل تحولاً طبيعياً في مدينة متقدمة مثل دبي التي تمتلك الرؤية والدافع لتصبح وجهة الرعاية الصحية الأكثر تطوراً في المنطقة.

ويعتبر مركز «مدستار» لجراحة اليوم الواحد منشأة طبية عصرية مزودة ببنية تحتية متقدمة وكادر طبي مؤهل لإجراء الجراحات النهارية، حيث يوفر المركز للمرضى إمكانية تلقي العلاج الجراحي الكامل ضمن بيئة تتميز بأعلى معايير الراحة بحيث يمكنهم مغادرة المركز في اليوم ذاته.