حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 15/11/2016 على الصعيد العملى والعاطفى والصحى

نقدم حظك اليوم وتوقعات الأبراج على الأصعدة المهنية والعاطفية والعملية، وبسبب حركة الكواكب هناك الكثير من التحركات والتطورات على الصعيدين المهنى والعاطفى للعديد من الأبراج، البعض يدخل فى علاقات جديدة والبعض يتخلص من العلاقات القديمة، وأكثر الأبراج حظاً برج الجدى.

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 15/11/2016

برج القوس على الصعيد العاطفى

بسبب بعض الأمور الطارئة التى حدثت لك فى الفترة الماضية، كان لهذا مردود سئ على علاقتك بشريك الحياة، اليوم عصيب وبه الكثير من المشادات مع شريك الحياة، عليك الانتباه والتعامل معها بحرص شديد.

برج القوس على الصعيد المهنى

أوضاعك فى العمل مستقرة بعض الشئ، الأمور تسير بشكل جيد إلى حد كبير، عليك أن تتفاهم مع مديرك فى العمل بطريقة لا تسبب لك الكثير من المشكلات ولا تجعلك تخسر وضعك فى العمل أكثر مما خسرت فى الفترة الماضية.

على الصعيد الصحى..

وضعك الصحى ليس جيد عليك أن تحصل على عدد ساعات النوم الكافية، كما أنه من الضرورى أن تهتم بالغذاء الذى تتناوله وممارسة التمارين الرياضية يجب أن يكون بشكل منتظم.

توقعات علماء الفلك لك المرحلة المقبلة

من المتوقع أن تكون هناك الكثير التغيرات تحديدا على مستوى العائلة والاصدقاء، كما انه من المتوقع ان تمر بأزمة فى العمل ولكنك سرعان ما تسيطر عليها بشكل جيد، كما انه من المفترض أن تحصل على مكافأة مالية قريبا.

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 15/11/2016

برج الجوزاء من الأبراج الهوائية، الذى يتسم بتغليب العقل على العاطفة فى بعض الأحيان، وتغلب عليه الازدواجية وسلاطة اللسان فى التعامل مع خصومه، ونقدم لأبناء برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى .

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى :

اتسم سلوكك بالتردد الفترة الماضية ولكن قد حان الوقت باتخاذ اجراءات والتخلى عن هذا الموقف إلى الأبد، وعليك اللجوء لاستشارة شخص قريب للنهوض بحياتك العملية والمهنية.

الجوزاء على الصعيد العاطفى :

النظام الشمسى والكواكب يجلب الشعور بالبريق فى برجك فتحب بشكل مريح وتشعر الحبيب بأهميته.

الجوزاء على الصعيد الصحى :

من الضرورى أن تنظم نظام غذائى خاص بك لتقوية مناعتك وحتى لا تكون عرضة للحساسية، فاحرص على تناول أطعمة غنية بالفيتامينات لحمياة صحتك.

توقعات علماء الأبراج الفترة القادمة :

فى حين يشير اليوم إلى التمتع سيكون من الحكمة ان تأخذ بعض الوقت فى الصباح لانجاز المهمات المعلقة وتضبط وتنسق الجدول الزمنى الخاص بك مع أفراد الأسرة والزملاء، فيمكنك أيضاً الحصول على بعض الأخبار الجيدة اليوم.

حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 15/11/2016

برج الجدى هو برج ترابى عملى وطموح وحذر، ويتسم بالثقة الشديدة فى النفس فهو يعمل فى صمت ولا يحب الكشف عما يخطط للقيام به، ورغم قلة أصدقاءه إلا أنه لبق وحسن فى التعامل معهم.

الصعيد المهنى

يشهد عملك ازدهار اليوم فتجنى ما زرعت فى الأيام الماضية فتحصل على انفراجات كبيرة قد لا تعد ولا تحصى.

الصعيد العاطفى

يبدو أنك تستمتع اليوم بقضاء وقت ممتع مع أحبابك، ولكن شريك حياتك يحتاج إلى بعض الوقت ليمكنك من الوصول إلى التفاصيل التى تريدها منه، عليكما الخروج معا والتمتع ببعض الموسيقى.

الصعيد الصحى

لفترة طويلة كنت فد تجاهل صوتك الداخلى الذى يحدثك للخلود لحياة صحية، وكنت على علم بالشئ الصحيح الذى يجب عليك القيام به.

توقعات علماء الأبراج

تحتاج إلى أن تكون أكثر تواضعاً ولا تتعامل بغطرسة مع أصدقاءك، كما أن هذا هو أفضل وقت للبدء فى تحليل الأنشطة السابقة الخصة بك بدلاً من انتقاد الآخرين، إنها فرصة نادرة من التأمل بالنسبة لك وعليك ان تستفيد استفادة كاملة من هذا المزاج.

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 15/11/2016

برج العذراء من الأبراج الترابية، فمولود برج العذراء من الأبراج العاشقة للدقة والذوق الرفيع والذكاء والحكمة والصبرونقدم حظك اليوم لأبناء برج العذراء من الناحية الصحية والعاطفية والمهنية.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهنى :

التجارب العملية التى تخوضها ستزيد اليوم ويجب الاستفادة من هذا وتشجيع الآخرين لتحصل على دعمهم وقت الحاجة.

العذراء على الصعيد العاطفى :

تستطيع أن تضع حداً للماضى وتبدأ حياة جديدة فيمكنك الآن المضى قدما نحو حياة جديدة.

العذراء على الصعيد الصحى :

الآن لديك ما يكفى من الطاقة للتغلب على جميع العقبات والتحديات وقد تلجأ إلى استهلاك الوجبات المفضلة التى سبق وأعددتها.

توقعات علماء الأبراج لك الفترة القادمة:

يشير الفلك إلى عوائق غير متوقعة تأتى فى مسارك الخاص، فقد تتعرض لاضطرابات تكون عقبة تؤثر على انتاجيتك ومزاجك وقد يصل الامر إلى توقف مشروع خاص بك.

حظك اليوم برج الحوت ليوم الثلاثاء 15/11

/2016

يعد برج الحوت من الأبراج المائية التى تتسم بالحساسية الشديدة، إلا أنه رومانسى ونقدم لمواليد برج الحوت حظك اليوم على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى وتوقعات خبراء الأبراج له فى الفترة المقبلة.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهنى..

هذا هو الوقت المناسب لتكثيف كل ما تبذله من جهد للتركيز على طموحك، فجهود تصميمك لن تذهب سدى ويمكنك أن تتوقع مكاسب طائلة فى المستقبل القريب فسوف تتلقى الدعم الكامل من عائلتك فى هذا المشروع.

الحوت على الصعيد العاطفى :

قد تصادف بعض المعلومات التى تساعدك على فهم شريك حياتك فتتجه العلاقة لشكل أفضل لكم، بعد أن أرسل شريك حياتك اشارات مربكة ومتناقضة الأيام الماضية ولكن اليوم ستفهم أهمية هذا السلوك وهذا سيساعدك على اتخاذ قرارات مهمة بشأن طبيعة مستقبل علاقتك.

الحوت على الصعيد الصحى :

لقد آن الأوان أن تدرك أن صحتك مهمة للغاية فاليوم هو يوم جيد للبدء فى نظام الصحة والانضمام إلى الطبقة الممارسة للرياضة فلديك فرصة أكبر للنجاح.

توقعات علماء الأبراج لك الفترة القادمة :

كن مستعداً للوفاء بالالتزامات المالية والاجتماعية والشخصية الخاصة بك، فأنت غير قادر على التعامل مع الضغوط التى تعيشها من الأسرة والأصدقاء، ومع ذلك فسوف تساعد عدد من الناس بالكلمات والأفعال.

حظك اليوم برج العقرب 15/11/2016

نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء برج العقرب على كافة الأصعدة، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات من بينها الوفاء وصدق المشاعر، وهى من أكثر مميزات هذا البرج.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفى..

حاول أن تهتم أكثر بالحبيب، فعلاقتك به فى الفترة الماضية كانت غير مستقرة بعض الشئ، حيث أنه من المتوقع أن يكون اليوم مناسب للتخلص من كل التوتر الذى شهدته العلاقة خلال الفترة الماضية.

برج العقرب على الصعيد المهنى ..

تمسكك برأيك وعنادك كانوا أسباب كافية لإحداث أزمة فى العمل، ربما عليك الصبر والتنازل بعض الشئ، حتى تمر هذه الفترة فى سلام، ولا تخسر أكثر مما خسرت خلال الأيام العصيبة الماضية.

برج العقرب على الصعيد الصحى..

وضعك الصحى أفضل كثيرًا، عليك الاستماع إلى نصائح الأطباء والبعد عن العصبية حتى تحظى بحياة جيدة، كذلك يجب أن يكون لديك وقت يوميًا للاسترخاء.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل كثيرًا، الخلافات العائلية ستنتهى، وكذلك من المتوقع أن تحصل على أموال من أحد المقربين.

حظك اليوم برج الميزان 15/11/2016

قراراتهم ليست بالسهولة التى يتخيلها البعض، فهم دائمًا يشعرون بالحيرة اتجاه أى خطوة يقدمون عليها، هذه من أكثر الصفات المميزة لأبناء برج الميزان، الذى نقدم لهم اليوم توقعات علماء الفلك على كافة الأصعدة.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفى..

اليوم هو الأفضل لك للقاء الحبيب، عليك أن تكون أكثر رومانسية وهدوء خصوصًا أن الفترة الماضية كانت عصيبة، فربما اليوم ينكسر هذا الحاجز وتنعم بقضاء وقت ممتع مع الشريك.

برج الميزان على الصعيد المهنى ..

حاول أن تصل إلى حلول فى هذه المشكلات الطارئة فى العمل، كما عليك أن تبذل مجهود أكثر مما تقدمه الآن، الأفكار السلبية لن تجعلك تتقدم فتخلص منها.

برج الميزان على الصعيد الصحى..

حاول أن تحصل على نظام غذائى صحى يضمن لك حياة صحية خالية من الأزمات، فما عليك إلا أن تتابع مع أحد الأطباء، وتحصل على إجازة سريعة من العمل حتى تستعيد نشاطك من جديد.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

أوضاعك جميعها فى طريقها إلى التحسن، كما أن هناك الكثير من التطورات التى ستشهدها حياتك العاطفية خلال هذه الفترة .

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 15-11-2016

نقدم لمواليد برج الثور توقعات علماء الفلك لليوم الثلاثاء 15 نوفمبر فى الاصعدة المختلفة.

برج الثور على الصعيد المهني:

لمواليد برج الثور الصعيد المهنى يحتاج لثورة لكى يعود من جديد لمرحلة الهدوء، ومن المتوقع ان تتاح لك فرصة مهمة بالضرورة أن تستغلها لكى توفر لك خطوات عدة الى الامام .

برج الثور على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج حياتك العاطفية فى حاجة للانتعاش وذلك بعد تعرضاها للتوتر والاضطراب لفترة طويلة وذلك بسبب لامبالاة الشريك وتجاهله للكثير من الامور التى من الممكن ان تدعم العلاقة وشكلها.

برج الثور على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الثور الصعيد الصحى حالتك المزاجية تحتاج للكثير من التحسين وذلك من خلال اخذ اجازة قصيرة من اجل السفر فى أحد الأماكن الهادئة، أو حضور حفل ضخم يغير تماما حالتك المزاجية.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور اليوم عليك أن تتعامل بحكمة وذلك بعد تعرضك لحدى المشاكل المادية وهو الامر الذى سيتفاقم إذا لك تجد له حلا سريعا.

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 15-11-2016

نقدم لمواليد برج الدلو توقعات علماء الفلك لليوم الثلاثاء 15 نوفمبر فى الاصعدة المختلفة ، منها مجال العمل الذى يتطلب منك أن تتعامل بذكاء، والجانب العاطفى نصحك العلماء بأن تتخلى عن الأوهام التى قد تدمر حياتك.

برج الدلو على الصعيد المهني:

لمواليد برج الدلو الصعيد المهنى يحتاج لإتباع بعض الحيل من اجل انجاز مهامك التى كلفت بها ، لا تتردد من استخدام ذكاءك حتى تسير الامور على ما يرام .

من جهة اخرى تقديم افكار مميزة و مبتكرة قد يكون أحد أهم أسباب تقدير مديريك وزملائك لك ولمجهودك.

برج الدلو على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج عليك ان تتخلى عن الاوهام التى قد تدمر حياتك العاطفية ، فشكك المستمر اصبح مصدر لإزعاج الشريك وهو الامر الذى يزيد الامور تعقيدا و اضطرابا.

برج الدلو على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الدلو الصعيد الصحى يتطلب منك التوقع عن تناول المشروبات التى تحتوى على كمية كبيرة من الكافيين ، كذلك المشروبات الغازية التى تؤثر على صحة المعدة و العظام .

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو اليوم قد يحاول منافسيك باللجوء لعدد من الافكار و الحيل المختلفة لكى يتصيدوا الاخطاء لك عليك أن تتعامل بحكمة.

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 15-11-2016

نقدم لمواليد برج السرطان توقعات علماء الفلك لليوم الثلاثاء 15 نوفمبر فى الاصعدة المختلفة ،بدء من مجال العمل الذى يتمتع بالهدوء و الاستقرار ويحمل لك المفاجآت هذه الفترة ، ايضا الشق العاطفى حيث نصحك العلماء ان تتوقف عن تقديم التنازلات المبالغ فيها للشريك.

برج السرطان على الصعيد المهني:

لمواليد برج السرطان الصعيد المهنى يتمتع بهدوء خلال هذه الفترة و من المؤكد انك ستحصد ثمار الجهد الكبير الذى قمت به خلال الفترة الماضية، كن متفائلا فهناك مفاجآت جيدة لك بالصعيد المهنى.

برج السرطان على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج حياتك العاطفية تتميز بالاستقرار هذه الفترة وذلك كونك تسعى دائما لإرضاء شريكك لكن عليك ان تحد من تقديم التنازلات المبالغ فيها حتى لا يتحول الأمر لـ"حق مكتسب".

برج السرطان على الصعيد الصحي:

لمواليد برج السرطان الصعيد الصحى يحتاج للاهتمام فأنت فى حاجه للراحة التامة لكى تستعيد نشاطك من جديد.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان اليوم انت قادر على اخذ قرار حاسم بما يتعلق بعدد من علاقاتك والتى بالضرورة ان تعمل جاهدا على تنقيتها.

حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 15/11/2016

واحد من أهم الأبراج النارية التى تتسم بالشجاعة وحبها للمغامرة والغيرة الشديدة، بالإضافة على الغرور والأنانية اللذان يعتبران أبرز عيوبه، هذه هى أبرز صفات برج الأسد الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، فضلاً عن ولائهم

على الصعيد المهنى..

ربما يكون الابتعاد اليوم عن بعض الزملاء الذين يزعجوك دائماً ببعض أحاديثهم التى تتعلق بطريقة تنفيذك للأفكار، أفضل لك وتجنبك العديد من المشاكل الجانبية والمشادات التى ستؤثر على سير العمل.

على الصعيد العاطفى..

البحث عن صديق جديد تعطى له ثقتك الكاملة أمر جيد لكنه ليس بالسهولة التى تتخيلها، فشكوك مولود الأسد دائماً ما تمنعه من إعطاء ثقته وحبه بشكل كامل لأى شخص، فلا تتسرع فى الحكم على الأشخاص.

على الصعيد الصحى

ممارسة الرياضة بانتظام تجنبك الإصابة بعدد من الأمراض التى تتعلق بالإجهاد كما يمكنك المحافظة على لياقتك البدنية ورشاقتك التى دائماً ما تحرص على الاعتناء بها.

توقعات علماء الفلك:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يعيش بشكل حذر فى الفترة القادمة، خاصة أن هناك العديد ممن يريدون الزج بك فى عدد من المشاكل التى ستؤثر على مستقبلك المهنى.

برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 15/11/2016

قلباً هادئاً وعاطفة ملتهبة وميول فنية وأدبية، يكرهون التعالى ويترددون كثيراً قبل اتخاذ قراراتهم، هذه هى أبرز صفات برج الحمل الذى نقدم له حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج الحمل على الصعيد المهنى..

اليوم مناسب لطرح عدد جديد من الأفكار التى وضعتها ضمن خطتك العملية القادمة، خاصة إنك استطعت أن تنجز الأفكار التى اقترحتها من قبل فى وقت قياسى، وتحسن ملحوظ فى أحوالك المالية.

برج الحمل على الصعيد العاطفى ..

لا تندم على ثقتك فى بعض الأشخاص، فربما تكون ظنونك الحالية عارية من الصحة، ركز فى المواقف وحاول أن تصل الخيوط ببعضها ولا تعطى انطباعات أولية لا علاقة لها بالواقع.

على الصعيد الصحى..

التدخين يضعف من قدرتك على ممارسة الرياضة و الانتظام فى تمريناتك الموسيقية، تحتاج إلى قرار فورى للإقلاع عن التدخين، ولا تنسى أن تتناول الفاكهة والعصائر الطبيعية بكثرة.

توقعات علماء الفلك لمولود الحمل..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يواجه عدد من المشاكل فى حياته العاطفية، بعدما يصطدم بعدد من المواقف التى تظهر له حقيقة الأشخاص، لكن مولود الحمل لن يجيد التعامل مع هذه المشاكل دون أن يخسر كثير من أصدقائه.