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حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 15/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. خلاف مع شريك الحياة

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حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 15/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. خلاف مع شريك الحياة حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 15/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. خلاف مع شريك الحياة

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برج القوس على الصعيد العاطفى

بسبب بعض الأمور الطارئة التى حدثت لك فى الفترة الماضية، كان لهذا مردود سئ على علاقتك بشريك الحياة، اليوم عصيب وبه الكثير من المشادات مع شريك الحياة، عليك الانتباه والتعامل معها بحرص شديد

 

برج القوس على الصعيد المهنى

أوضاعك فى العمل مستقرة بعض الشئ، الأمور تسير بشكل جيد إلى حد كبير، عليك أن تتفاهم مع مديرك فى العمل بطريقة لا تسبب لك الكثير من المشكلات ولا تجعلك تخسر وضعك فى العمل أكثر مما خسرت فى الفترة الماضية.

 

على الصعيد الصحى..

وضعك الصحى ليس جيد عليك أن تحصل على عدد ساعات النوم الكافية، كما أنه من الضرورى أن تهتم بالغذاء الذى تتناوله وممارسة التمارين الرياضية يجب أن يكون بشكل منتظم.

 

توقعات علماء الفلك لك المرحلة المقبلة

من المتوقع أن تكون هناك الكثير التغيرات تحديدا على مستوى العائلة والاصدقاء، كما انه من المتوقع ان تمر بأزمة فى العمل ولكنك سرعان ما تسيطر عليها بشكل جيد، كما انه من المفترض أن تحصل على مكافأة مالية قريبا


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مصر 365

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