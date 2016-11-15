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حظك اليوم برج العقرب 15/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. أزمة فى العمل

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حظك اليوم برج العقرب 15/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. أزمة فى العمل حظك اليوم برج العقرب 15/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. أزمة فى العمل

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نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء على كافة الأصعدة، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات من بينها الوفاء وصدق المشاعر، وهى من أكثر مميزات هذا البرج.

 

برج العقرب على الصعيد العاطفى..

حاول أن تهتم أكثر بالحبيب، فعلاقتك به فى الفترة الماضية كانت غير مستقرة بعض الشئ، حيث أنه من المتوقع أن يكون اليوم مناسب للتخلص من كل التوتر الذى شهدته العلاقة خلال الفترة الماضية.

 

برج العقرب على الصعيد المهنى ..

تمسكك برأيك وعنادك كانوا أسباب كافية لإحداث أزمة فى العمل، ربما عليك الصبر والتنازل بعض الشئ، حتى تمر هذه الفترة فى سلام، ولا تخسر أكثر مما خسرت خلال الأيام العصيبة الماضية.

 

برج العقرب على الصعيد الصحى..

وضعك الصحى أفضل كثيرًا، عليك الاستماع إلى نصائح الأطباء والبعد عن العصبية حتى تحظى بحياة جيدة، كذلك يجب أن يكون لديك وقت يوميًا للاسترخاء.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل كثيرًا، الخلافات العائلية ستنتهى، وكذلك من المتوقع أن تحصل على أموال من أحد المقربين.


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مصر 365

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