حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 15/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لديك ما يكفى من الطاقة للتغلب على جميع العقبات

برج العذراء من الأبراج الترابية، فمولود برج العذراء من الأبراج العاشقة للدقة والذوق الرفيع والذكاء والحكمة والصبرونقدم حظك اليوم لأبناء برج العذراء من الناحية الصحية والعاطفية والمهنية.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهنى :

التجارب العملية التى تخوضها ستزيد اليوم ويجب الاستفادة من هذا وتشجيع الآخرين لتحصل على دعمهم وقت الحاجة.

العذراء على الصعيد العاطفى :

تستطيع أن تضع حداً للماضى وتبدأ حياة جديدة فيمكنك الآن المضى قدما نحو حياة جديدة.

العذراء على الصعيد الصحى :

الآن لديك ما يكفى من الطاقة للتغلب على جميع العقبات والتحديات وقد تلجأ إلى استهلاك الوجبات المفضلة التى سبق وأعددتها.

توقعات علماء الأبراج فى الفترة القادمة :

يشير الفلك إلى عوائق غير متوقعة تأتى فى مسارك الخاص، فقد تتعرض لاضطرابات تكون عقبة تؤثر على انتاجيتك ومزاجك وقد يصل الامر إلى توقف مشروع خاص بك.