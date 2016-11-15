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حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 15/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لديك ما يكفى من الطاقة للتغلب على جميع العقبات

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حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 15/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لديك ما يكفى من الطاقة للتغلب على جميع العقبات حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 15/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لديك ما يكفى من الطاقة للتغلب على جميع العقبات

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من الأبراج الترابية، فمولود برج العذراء من الأبراج العاشقة للدقة والذوق الرفيع والذكاء والحكمة والصبرونقدم لأبناء برج العذراء من الناحية الصحية والعاطفية والمهنية.

 

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهنى :

التجارب العملية التى تخوضها ستزيد اليوم ويجب الاستفادة من هذا وتشجيع الآخرين لتحصل على دعمهم وقت الحاجة.

 

العذراء على الصعيد العاطفى :

تستطيع أن تضع حداً للماضى وتبدأ حياة جديدة فيمكنك الآن المضى قدما نحو حياة جديدة.

 

العذراء على الصعيد الصحى :

الآن لديك ما يكفى من الطاقة للتغلب على جميع العقبات والتحديات وقد تلجأ إلى استهلاك الوجبات المفضلة التى سبق وأعددتها.

 

توقعات علماء الأبراج فى الفترة القادمة :

يشير الفلك إلى عوائق غير متوقعة تأتى فى مسارك الخاص، فقد تتعرض لاضطرابات تكون عقبة تؤثر على انتاجيتك ومزاجك وقد يصل الامر إلى توقف مشروع خاص بك.


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مصر 365

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