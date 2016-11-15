حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 15/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. عليك استشارة شخص معين للنهوض بحياتك

برج الجوزاء من الأبراج الهوائية، الذى يتسم بتغليب العقل على العاطفة فى بعض الأحيان، وتغلب عليه الازدواجية وسلاطة اللسان فى التعامل مع خصومه، ونقدم لأبناء برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى .

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى :

اتسم سلوكك بالتردد الفترة الماضية ولكن قد حان الوقت باتخاذ اجراءات والتخلى عن هذا الموقف إلى الأبد، وعليك اللجوء لاستشارة شخص قريب للنهوض بحياتك العملية والمهنية.

الجوزاء على الصعيد العاطفى :

النظام الشمسى والكواكب يجلب الشعور بالبريق فى برجك فتحب بشكل مريح وتشعر الحبيب بأهميته.

الجوزاء على الصعيد الصحى :

من الضرورى أن تنظم نظام غذائى خاص بك لتقوية مناعتك وحتى لا تكون عرضة للحساسية، فاحرص على تناول أطعمة غنية بالفيتامينات لحمياة صحتك.

توقعات علماء الأبراج الفترة القادمة :

فى حين يشير اليوم إلى التمتع سيكون من الحكمة ان تأخذ بعض الوقت فى الصباح لانجاز المهمات المعلقة وتضبط وتنسق الجدول الزمنى الخاص بك مع أفراد الأسرة والزملاء، فيمكنك أيضاً الحصول على بعض الأخبار الجيدة اليوم.