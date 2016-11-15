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حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 15/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تجنى ثمار ما زرعت فى الأيام الماضية من إنجازات

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حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 15/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تجنى ثمار ما زرعت فى الأيام الماضية من إنجازات حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 15/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تجنى ثمار ما زرعت فى الأيام الماضية من إنجازات

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برج الجدى هو برج ترابى عملى وطموح وحذر، ويتسم بالثقة الشديدة فى النفس فهو يعمل فى صمت ولا يحب الكشف عما يخطط للقيام به، ورغم قلة أصدقاءه إلا أنه لبق وحسن فى التعامل معهم.

 

الصعيد المهنى

يشهد عملك ازدهار اليوم فتجنى ما زرعت فى الأيام الماضية فتحصل على انفراجات كبيرة قد لا تعد ولا تحصى.

 

على الصعيد العاطفى

 يبدو أنك تستمتع اليوم بقضاء وقت ممتع مع أحبابك، ولكن شريك حياتك يحتاج إلى بعض الوقت ليمكنك من الوصول إلى التفاصيل التى تريدها منه، عليكما الخروج معا والتمتع ببعض الموسيقى.

 

على الصعيد الصحى

لفترة طويلة كنت فد تجاهل صوتك الداخلى الذى يحدثك للخلود لحياة صحية، وكنت على علم بالشئ الصحيح الذى يجب عليك القيام به.

 

توقعات علماء الأبراج

تحتاج إلى أن تكون أكثر تواضعاً ولا تتعامل بغطرسة مع أصدقاءك، كما أن هذا هو أفضل وقت للبدء فى تحليل الأنشطة السابقة الخصة بك بدلاً من انتقاد الآخرين، إنها فرصة نادرة من التأمل بالنسبة لك وعليك ان تستفيد استفادة كاملة من هذا المزاج.


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مصر 365

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