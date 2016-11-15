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برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 15/11/2016

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برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 15/11/2016 برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 15/11/2016

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قلب هادئ وعاطفة ملتهبة وميول فنية وأدبية، يكرهون التعالى ويترددون كثيراً قبل اتخاذ قراراتهم، هذه هى أبرز صفات برج الحمل الذى نقدم له على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

 

برج الحمل على الصعيد المهنى..

اليوم مناسب لطرح عدد جديد من الأفكار التى وضعتها ضمن خطتك العملية القادمة، خاصة إنك استطعت أن تنجز الأفكار التى اقترحتها من قبل فى وقت قياسى، وتحسن ملحوظ فى أحوالك المالية.

 

لبرج الحمل على الصعيد العاطفى .

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لا تندم على ثقتك فى بعض الأشخاص، فربما تكون ظنونك الحالية عارية من الصحة، ركز فى المواقف وحاول أن تصل الخيوط ببعضها ولا تعطى انطباعات أولية لا علاقة لها بالواقع.

 

على الصعيد الصحى..

التدخين يضعف من قدرتك على ممارسة الرياضة و الانتظام فى تمريناتك الموسيقية، تحتاج إلى قرار فورى للإقلاع عن التدخين، ولا تنسى أن تتناول الفاكهة والعصائر الطبيعية بكثرة.

 

توقعات علماء الفلك لمولود الحمل..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يواجه عدد من المشاكل فى حياته العاطفية، بعدما يصطدم بعدد من المواقف التى تظهر له حقيقة الأشخاص، لكن مولود الحمل لن يجيد التعامل مع هذه المشاكل دون أن يخسر كثير من أصدقائه.


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مصر 365

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