حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 15/11/2016

واحد من أهم الأبراج النارية التى تتسم بالشجاعة وحبها للمغامرة والغيرة الشديدة، بالإضافة على الغرور والأنانية اللذان يعتبران أبرز عيوبه، هذه هى أبرز صفات برج الأسد الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، فضلاً عن ولائهم

على الصعيد المهنى..

ربما يكون الابتعاد اليوم عن بعض الزملاء الذين يزعجوك دائماً ببعض أحاديثهم التى تتعلق بطريقة تنفيذك للأفكار، أفضل لك وتجنبك العديد من المشاكل الجانبية والمشادات التى ستؤثر على سير العمل.

على الصعيد العاطفى..

البحث عن صديق جديد تعطى له ثقتك الكاملة أمر جيد لكنه ليس بالسهولة التى تتخيلها، فشكوك مولود الأسد دائماً ما تمنعه من إعطاء ثقته وحبه بشكل كامل لأى شخص، فلا تتسرع فى الحكم على الأشخاص.

على الصعيد الصحى

ممارسة الرياضة بانتظام تجنبك الإصابة بعدد من الأمراض التى تتعلق بالإجهاد كما يمكنك المحافظة على لياقتك البدنية ورشاقتك التى دائماً ما تحرص على الاعتناء بها.

توقعات علماء الفلك:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يعيش بشكل حذر فى الفترة القادمة، خاصة أن هناك العديد ممن يريدون الزج بك فى عدد من المشاكل التى ستؤثر على مستقبلك المهنى.