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حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 15-11-2016

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حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 15-11-2016 حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 15-11-2016

>كتبت رانيا علوى

نقدم لمواليد برج الثور توقعات علماء الفلك لليوم الثلاثاء 15 نوفمبر فى الاصعدة المختلفة.

 

برج الثور على الصعيد المهني:

لمواليد برج الثور الصعيد المهنى يحتاج لثورة لكى يعود من جديد لمرحلة الهدوء، ومن المتوقع ان تتاح لك فرصة مهمة بالضرورة أن تستغلها لكى توفر لك خطوات عدة إلى الأمام.

 

برج الثور على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج حياتك العاطفية فى حاجة للانتعاش وذلك بعد تعرضاها للتوتر و الاضطراب لفترة طويلة وذلك بسبب لامبالاة الشريك وتجاهله للكثير من الامور التى من الممكن ان تدعم العلاقة وشكلها .

 

برج الثور على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الثور الصعيد الصحى حالتك المزاجية تحتاج للكثير من التحسين وذلك من خلال اخذ اجازة قصيرة من اجل السفر فى احدى الاماكن الهادئة ، او حضور حفل ضخم يغير تماما حالتك المزاجية.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الثور

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور اليوم عليك أن تتعامل بحكمة وذلك بعد تعرضك لحدى المشاكل المادية وهو الامر الذى سيتفاقم إذا لك تجد له حلا سريعا .


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