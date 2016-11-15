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مصرع 9 على الأقل في اشتباكات بين الشرطة والشيعة في نيجيريا

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مصرع 9 على الأقل في اشتباكات بين الشرطة والشيعة في نيجيريا مصرع 9 على الأقل في اشتباكات بين الشرطة والشيعة في نيجيريا

الشرطة النيجيرية _ أرشيفية

أعلنت الشرطة في نيجيريا أن 8 من أعضاء حركة شيعية محظورة لقوا مصرعهم، بالإضافة إلى رجل شرطة خلال اشتباكات دارت بينهم في مدينة كانو شمالي البلاد.

وذكرت قناة “إيه بي سي” اليوم الاثنين – عن “الحركة الإسلامية الشيعية” أن 50 من أعضائها قتلوا عندما قامت الشرطة بفتح النار على مسيرة دينية اليوم، ولكن مدير شرطة كانو، رابيو يوسف، قال أن الشيعة كانوا مسلحين بأقواس وسهام وخناجر وهاجموا الشرطة والمدنيين.

وأضاف أن الشيعة سدوا الطريق الرئيسي وهاجموا المواطنين والشرطة والملكيات الشخصية مما تسبب في إحداث أذى.

ونقلت القناة عن الحركة الإسلامية لحقوق الإنسان – ومقرها لندن – أنها طلبت من الرئيس النيجيري العمل على حماية الشيعة التي تعد أقلية في نيجيريا السنية، وذلك بعد أن قام الجنود النيجيريون في ديسمبر الماضي بقتل أكثر من 300 شيعي ودفنتهم في خفاء وفقا لتقرير صادر عن لجنة حكومية.

أ ش أ

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