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مادلين مطر تغني مع نجم "ذا فويس" فريد غنام

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الإثنين 14-11-2016 23:04

نشرت الفنانة مادلين مطر صورة تجمعها بنجم "ذا فويس" فريد غنام، تأكيداً على تعاونهما في ديو غنائي بعنوان "زيدي قولي"، الذي سيطرح قريباً في الأسواق بمشاركة الـ "دي جي" يوسف.

مادلين مطر نشرت الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" وعلقت تحتها: "قريباً ديو مادلين مطر وفريد غنام و الـ دي جي يوسف".

آخر أعمال مادلين مطر كان أغنية بعنوان "طمن قلبي" من كلمات سلامة علي، وألحان جان صليبا، وتوزيع ناصر الأسعد، والتي صورتها بطريقة الفيديو كليب.

يشار الى ان الفنان المغربي فريد غنام، تزوج العام الماضي من الشابة المغربية رباب أزماني وحرص على أن يكون زفافه "مغربياً" بكل طقوسه.

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سيدتي