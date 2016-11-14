نجوم لبنان يتحضرون لمهرجانات الأرز الدولية 2017 وغياب ملفت لـ إليسا

إستعداداً لمهرجانات الأرز الدولية 2017، عقدت رئيسة لجنة المهرجان النائب ستريدا جعجع إجتماعاً في مكتبها في "معراب" حضره النجوم :نجوى كرم، غسان صليبا، ملحم زين، رامي عياش، نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم، وليد توفيق، تانيا قسيس، عبير نعمة، يارا، جوزف عطية، إيليا فرنسيس، ومدراء أعمالهم، وخضر علامة ممثلاً شقيقه راغب علامة، وخالد أبو يونس ممثلاً الفنان معين شريف، بالإضافة الى الشاعر نزار فرسيس، الملحن ميشال فاضل، شادي فياض، المخرج باسم كريستو، وعدداً من أعضاء لجنة المهرجان.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت عن راحة نفس الفنان الراحل ملحم بركات، ثم تم الاطلاع على التحضيرات الخاصة بالمهرجان، حيث أعد الشاعر نزار فرنسيس لهذه المناسبة أوبريت غنائية وطنية من تلحين ميشال فاضل.

ويبقى الامر اللافت هو غياب الفنانة إليسا المقربة من رئيس القوات اللبنانية وزوجته النائب ستريدا جعجع للعام الثاني على التوالي عن مهرجانات الأرز الدولية.