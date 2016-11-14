بالفيديو.. فنانون مغاربة وعرب يتضامنون مع سعد لمجرد

نشر المنتج المغربي محمد نبال على قناته الخاصة بموقع "يوتيوب" فيديو يجمع عدداً من الفنانين المغاربة والعرب الذين عبروا عن تضامنهم مع الفنان سعد لمجرد، الذي يتابع بتهمة محاولة اغتصاب فتاة فرنسية.

وافتتح الفيديو بجملة جاء فيها "تزامناً مع المحنة التي يمر بها صديقنا الفنان سعد لمجرد، إليكم بعض الشهادات لفنانين و وجوه معروفة صديقة للمعلم يحكون فيها عن أخلاقه العالية بحكم معرفتهم المقربة به، نحن كلنا يقين أنه بريء من كل التهم الملفقة له ونعبر من خلال هذا الفيديو البسيط عن دعمنا وتضامننا معه".

وظهر في الفيديو العديد من الفنانين من بينهم الفنان اللبناني زياد البرجي وملحم زين ، دنيا بطمة وجميلة البدوي وغيرهم ..

رابط الفيديو: