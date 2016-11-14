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نانسي عجرم توثق حبها لزوجها بالفيديو والصور

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الإثنين 14-11-2016 23:37

من لندن مدينة الحب والرومانسية والضباب، وثّقت الفنانة نانسي عجرم من خلال قصير، لحظاتها الجميلة التي أمضتها مع زوجها الدكتور فادي الهاشم.

الفيديو الذي نشرته نانسي عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك"، والذي يجمعها بزوجها د. فادي الهاشم، عبارة عن مجموعة صور تعكس مدى الحب والإنسجام الذي يجمع بين الثنائي الجميل والناجح، كما أنه يؤكد مرة أخرى ما كانت قد أعلنته نانسي عجرم سابقاً وأكثر من مرة، بأن حبها لزوجها يكبر يوماً بعد يوم، حيث وصفته بالأخ والزوج والحبيب والصديق.

في الفيديو بدا واضحاً أن نانسي كانت تسمتع بإجازتها اللندية، والتي كان يرافقها فيها مدير أعمالها جيجي لامارا، كما تظهر الصور التي نشرتها نانسي أيضاً على فايسبوك.

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