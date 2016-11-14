عدلى منصور يدعم حملة التبرع لمستشفى أبو الريش للأطفال

أعلن المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، عن دعمه لمبادرة التبرع لمستشفى “أبو الريش للأطفال”، مشيرًا إلى أن أملنا فى الإعلام المسئول، والذى يتبنى مشاكل بلده، فى ظل الظروف الصعبة، فقطاع الطب عموماً وقطاع طب الأطفال بحاجة للعناية.

وأوضح منصور، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كل يوم”، على فضائية “on E”، مع الإعلامى عمرو أديب، أن دور المجتمع المدنى، أن يساعد الدولة فى ظل الظروف الصعبة، مؤكدًا رعايته للحملة شخصيًا ورعاية معنوية، وجزء صغير رعاية مادية سيقدمها، مطالبًا بالإفصاح عن الحساب الذى يتبرع المواطنين من خلاله لمستشفى أبو الريش للأطفال.

وطالب منصور، المصريين من كافة الأعمار بالتبرع للحملة، حتى نرعى أطفالنا الصغار ويجدوا العلاج المناسب والكريم المجانى، ومساعدة من المجتمع المدنى للدولة فى ظل الظروف التى تمر بها الآن، داعيًا بالتبرع ولو بجنيه.

والجدير بالذكر، أن الإعلامى عمرو أديب قد دعا للتبرع لمستشفى أبو الريش للأطفال، وسيعلن فى وقت لاحق تفاصيل التبرع للحملة.